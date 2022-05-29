بلومبيرغ: المفوضية الأوروبية تدعو إلى تأجيل حظر النفط الروسي

قالت وكالة "بلومبيرغ" إن المفوضية الأوروبية قدمت اقتراحا إلى دول الاتحاد الأوروبي ينص على تأجيل الحظر الذي تمت مناقشته على إمدادات النفط الروسية عبر خط أنابيب دروجبا.

وبحسب الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة، فإن الاتحاد الأوروبي اقترح حظر النفط المنقول بحرا من روسيا وتأجيل القيود على الواردات عبر خط أنابيب رئيسي (دروجبا) لتلبية اعتراضات هنغاريا والتفاوض بشأن حزمة متوقفة من العقوبات.

وأضافت الوكالة أن المفوضية الأوروبية أرسلت أمس السبت إلى الحكومات "اقتراحا منقحا" من شأنه أن يسمح "بتجنب" عمليات التسليم عبر خط أنابيب دروجبا.

وقالت المصادر الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات خاصة، إن الدول الأعضاء ستلغي تدريجيا وارداتها من الخام المنقول بحرا في ستة أشهر والمنتجات البترولية المكررة في ثمانية أشهر.

ولفتت الوكالة إلى أن الغرب مستعد لتقديم تنازلات للجانب الروسي.

وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذا الاقتراح سيمنح هنغاريا الوقت "للبحث عن حل تقني يلبي احتياجاتها من الطاقة"، بالإضافة إلى ذلك، ستحل مشاكل البلدان غير الساحلية الأخرى، بما في ذلك سلوفاكيا والتشيك، بحسب ما ذكرته الوكالة.

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي قدمت على التوالي خمس مجموعات من العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا. وكجزء من الحزمة السادسة المقبلة، يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية التخلي عن النفط الروسي. بعض دول الاتحاد، على وجه الخصوص، هنغاريا، تمنع اعتماده بسبب الخوف من التأثير السلبي لهذه الخطوة على اقتصادها.

ويعد خط أنابيب "دروجبا" واحدا من أكبر خطوط الأنابيب في العام، وبواسطته يتم نقل النفط من روسيا إلى أوكرانيا وبيلاروس وبولندا وهنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وألمانيا.

واقترحت المفوضية الأوروبية في مارس تطوير خطة خاصة للاتحاد الأوروبي ، والتي يمكن أن تخفض بمقدار الثلثين - أي بنحو 100 مليار متر مكعب - الطلب على الغاز الروسي في عام 2022.

Sputnik

المصدر: نوفوستي، بلومبيرغ