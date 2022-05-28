حميميم: "جبهة النصرة" نفذت 5 هجمات بمنطقة خفض التصعيد في إدلب السورية

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن تنظيم "جبهة النصرة" قصف منطقة خفض التصعيد في إدلب بسوريا 5 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية، مما أسفر عن إصابة جندي سوري.

وقال اللواء البحري، أوليغ جورافليوف، نائب رئيس مركز المصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، في مؤتمر صحفي: "سُجلت 5 هجمات من مواقع جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي 4 منها في حلب وهجوم واحد في اللاذقية. وأصيب جندي سوري نتيجة هجوم قناص شنه مسلحون من منطقة عيسى بنار على مواقع القوات الحكومية".

المصدر: تاس