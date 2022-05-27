الجيش السوري يسقط طائرة مسيّرة تركية في ريف إدلب الجنوبي

ذكرت وكالة "سانا" أن الجيش السوري أسقط طائرة مسيرة أطلقتها فصائل مسلحة تدعمها تركيا في ريف إدلب الجنوبي.

وأوضحت الوكالة عن مصدر ميداني أن "وحدة من الجيش تعاملت مساء اليوم مع هدف معاد في أجواء ريف إدلب الجنوبي وأسقطته في قرية معردبسة وتبين أنه طائرة مسيرة أرسلتها التنظيمات الإرهابية التابعة للاحتلال التركي للاعتداء على نقاط للجيش والمناطق الآمنة".

وأضاف المصدر أن الطائرة مجهزة بثلاث كاميرات وتحمل قذائف عدة.

المصدر: "سانا"