شولتس وماكرون يكشفان تفاصيل اتصالهما الأخير مع بوتين

طلب المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إجراء مفاوضات مباشرة "جدية" مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وفي اتصال هاتفي دام 80 دقيقة، دعا شولتس وماكرون إلى ضرورة "وقف إطلاق نار فوري وانسحاب القوات الروسية" من أوكرانيا، بحسب بيان صدر عن المستشارية الألمانية.

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ودعا المسؤولان أيضا الرئيس بوتين إلى إجراء "مفاوضات مباشرة جدية مع الرئيس الأوكراني وإلى إيجاد حل دبلوماسي للنزاع".

وكُرّس الاتصال الذي حصل تلبية لطلب ماكرون وشولتس بحسب برلين، لموضوع "استمرار الحرب في أوكرانيا والجهود اللازمة لوضع حد لها".

ودعا شولتس وماكرون "الرئيس الروسي إلى الحرص على تحسين الوضع الإنساني للسكان المدنيين" في أوكرانيا.

وأبدى الرئيس الروسي "التزاما بمعاملة المقاتلين الأسرى وفق القانون الإنساني الدولي، خصوصا وفق اتفاقيات جنيف، وضمان وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بلا عوائق".

وتم التطرق أيضا إلى "الوضع الغذائي العالمي، حيث أكدت المستشارية الألمانية أن "الرئيس بوتين أكد أنه يريد السماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا، لا سيما عبر البحر".

وأشارت المستشارية الألمانية إلى أن الزعماء الثلاثة اتفقوا على "الدور المركزي" الذي يجب أن تلعبه الأمم المتحدة لضمان حصول عمليات التصدير.

وأشارت الرئاسة الفرنسية بعد انتهاء الاتصال إلى أن ماكرون وشولتس "طالبا بالإفراج عن 2500 مقاتل كانوا في مجمع آزوفستال الصناعي".

المصدر: أ ف ب