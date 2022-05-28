الصين: ينبغي على واشنطن ألا تشعل اللهب ولا تشاهد النيران من مسافة بعيدة فيما يخص الأزمة الأوكرانية

أكدت وزارة الخارجية الصينية، يوم الجمعة، أنه يجب على الولايات المتحدة أن تفكر بجدية في مسؤوليتها الواجبة ‏في الأزمة الأوكرانية، وإجراء محادثات شاملة مع روسيا.‏

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وينبين، عبر حسابه على موقع "تويتر": "لا ينبغي على أمريكا أن تشاهد النار مشتعلة من مسافة بعيدة، ناهيك عن إشعال اللهب".

The US should earnestly reflect on its due responsibility in the Ukraine crisis and have comprehensive talks with Russia. It should not watch the fire burning from a distance, still less fan the flame. — Spokesperson发言人办公室 (@MFA_China) May 27, 2022

ولفت وينبين إلى أنه "من بين أكثر من 190 دولة عضو في الأمم المتحدة، رفضت أكثر من 140 دولة تضم أكثر من 6 مليارات شخص لاختيار موقف، أو رؤية مواجهة تكتلية بشأن الأزمة الأوكرانية".

كما اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن "تعريف أمريكا لمفهوم "المنافسة" ليس "منافسة مسؤولة"، وإنما قمع واحتواء بلا ضمير".

“Competition” by the US definition is not “responsible competition”, but unscrupulous suppression and containment. pic.twitter.com/A3WcoeLIGf — Spokesperson发言人办公室 (@MFA_China) May 27, 2022

وطالب أن تدعم أمريكا بقوة النظام الدولي الذي يدعمه القانون الدولي، وأن تدافع عن القواعد الأساسية للعلاقات الدولية على أساس مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

The US should firmly uphold the international order underpinned by international law, and defend basic norms of international relations based on the purposes and principles of the UN Charter. pic.twitter.com/3zTs81VMZW — Spokesperson发言人办公室 (@MFA_China) May 27, 2022

مضيفا أن "الطريقة الأمريكية في انتقاء القواعد الدولية كما تراه مناسبا تجلب عدم الاستقرار إلى النظام الدولي".

The US way of cherry-picking international rules as it sees fit brings most instability to the international order. pic.twitter.com/ZYvIwBpalD — Spokesperson发言人办公室 (@MFA_China) May 27, 2022

وكان المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وينبينغ، قال خلال إحاطة إعلامية، يوم الجمعة، ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بيلنكن، أن "الصين تشكل أخطر تحد للنظام العالمي على المدى البعيد" هو تشويه للحقيقة، مؤكدا أن "الصين كانت دائما وستظل المدافع عن النظام الدولي".

وشدد على أن خطاب بلينكن، الخميس، "ينشر معلومات كاذبة"، ويضخم "التهديد الصيني"، ويشوه عمدا السياسة الخارجية والداخلية للصين من أجل "تقييد تنمية الصين".

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توترا، على خلفية الخلاف القائم بين البلدين حول وضع تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

ووجهت الصين في وقت سابق تحذيرا إلى واشنطن، دعتها خلاله إلى توخي الحذر أثناء الإدلاء بتصريحات تتعلق بتايوان، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بلاده مستعدة للتدخل عسكريا في تايون، في حال تعرضها "للغزو من جانب الصين".

المصدر: RT + وكالات