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مصدر: تجنيد مواطنين أفغان للمشاركة في الصراع بأوكرانيا

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مصدر: تجنيد مواطنين أفغان للمشاركة في الصراع بأوكرانيا
Gettyimages.ru
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نقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي عن مصدر دبلوماسي أن البعثات الخارجية التركية بإيران تقوم بتعليمات من أنقرة، بتجنيد أفغان متواجدين هناك للمشاركة بالأعمال الحربية إلى جانب نظام كييف.

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وقال المصدر بهذا الشأن: "بحسب المعلومات المتوفرة، تقوم البعثات الخارجية التركية في إيران، بناء على تعليمات من أنقرة، بتجنيد مواطنين أفغان في إيران للمشاركة في الأعمال الحربية إلى جانب نظام كييف".

وأوضح المصدر في تصريحه أن هؤلاء "تجري مساعدتهم على المغادرة إلى تركيا ثم إلى أوكرانيا، حيث يتم إعداد المستندات اللازمة".

روسيا كانت أطلقت يوم 24 فبراير عملية عسكرية لنزع السلاح من أوكرانيا، وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".

المصدر: نوفوستي

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