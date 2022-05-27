جمهورية دونيتسك تعلن سيطرتها على مدينة كراسني ليمان

أفاد مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية بفرض قوات الجمهورية، بدعم من الجيش الروسي، سيطرتها الكاملة على مدينة كراسني ليمان.

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وجاء في بيان صدر عن المقر، اليوم الجمعة: "قامت مجموعة من القوات المسلحة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين حتى تاريخ 27 مايو الجاري، بدعم ناري من القوات المسلحة الروسية، بتحرير وفرض سيطرتها الكاملة على 220 بلدة، بما في ذلك مدينة كراسني ليمان" الواقعة بشمال جمهورية دونيتسك.

وكان رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، قد أعلن في 24 مايو الجاري عن البدء في اقتحام مدينة كراسني ليمان، قائلا: "تعتبر 28 بلدة إجماليا في شمال جمهورية دونيتسك محررة حتى اليوم. والآن تجري المرحلة النشطة لتحرير مدينة كراسني ليمان. ودخلت الوحدات الروسية بالتعاون مع قوات الشرطة الشعبية (لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك) المدينة نفسها. ويقع حوالي نصف المدينة تحت سيطرة وحداتنا".

المصدر: إنتفاكس