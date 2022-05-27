قالت نائبة رئيس الإدارة العسكرية - المدنية لمنطقة سكادوفسكي إن الشركات الخاصة تحت رعاية سلطات كييف اشترت مبان مخصصة للأطفال بالمنطقة في خيرسون بأسعار مخفضة بشكل كبير ودمرتها تماما.

وأضافت نائبة رئيس الإدارة العسكرية - المدنية لمنطقة سكادوفسكي، تاتيانا كالينوفسكايا: "حتى عام 2014، كان هناك مجمع رائع لتحسين الصحة بسعة تصل إلى أربعمئة طفل. من منظمة من ريفني، جاؤوا وقيّموا كل هذه الممتلكات بـ 54 ألف هريفنا ( حوالي 150 ألف روبل). أنت تدرك أنه مقابل مثل هذا المبلغ حتى كشك لا يمكنك شراؤه. لقد وضعوا كل شيء في الميزانية العمومية لشركتهم".

ووفقا لها، فإن جميع المباني التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني تقريبا مهجورة الآن، بما في ذلك تلك الموجودة في أكثر المناطق شهرة في سكادوفسكي في قريتي كراسنوي ولازورنو.

وأشارت نائبة رئيس الإدارة إلى أنه "من الضروري إنشاء سجل لجميع المبانيء وتأميمها. "نحن مستعدون لجذب المستثمرين إلى هنا لتطوير منطقتنا الترفيهية".

المصدر: نوفوستي