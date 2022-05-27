مسؤول في زابوروجيه يدعو إلى تسليم القواعد العسكرية الأوكرانية إلى سلطة روسيا

قال فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابوروجيه إنه يرى أن من المناسب نقل القواعد العسكرية الأوكرانية المتمركزة في المنطقة إلى سلطة روسيا.

وأضاف المسؤول: "إنني على قناعة تامة بأن الوجود الدائم للجيش الروسي يجب أن يكون ضمانة لأمن منطقة زابوروجيه. وهذا سيمنحنا التفاهم والهدوء والضمانات الأمنية. القاعدة البحرية الأوكرانية السابقة فوستوك الواقعة في مدينة بيرديانسك المحررة على شواطئ بحر آزوف، يجب أن تكون موقعا للقاعدة العسكرية الروسية". منوها بأن القاعدة الجوية فى ميليتوبول ستكون اكثر فائدة.

وخلال العملية الخاصة الروسية العسكرية في أوكرانيا، سيطر الجيش الروسي على منطقة خيرسون وأجزاء من مقاطعة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا. وقد تم تشكيل إدارات مدنية - عسكرية في تلك المناطق، وبدأت القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الروسية في البث، وأعيدت العلاقات التجارية بين هذه المناطق وشبه جزيرة القرم الروسية.

المصدر: نوفوستي