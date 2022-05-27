كشفت مصادر في جمهورية لوغانسك الشعبية عن مخطط هجومي في منطقة ترويتسكوي كان يعده المسلحون، قبل تطهير المنطقة منهم بشكل كامل.

وقالت المصادر: "هنا تركز المقر السابق للقوات الأوكرانية. لقد صاغوا مخططات هجومية، ما يشكل دليلا واضحا على مخططات ونوايا كييف الهجومية".

وكانت منطقة ترويتسكوي التي تقع بالقرب من الحدود الإدارية لجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، والتي باتت مؤخرا تحت سيطرة جمهورية لوغانسك الشعبية، كانت مركزا لتمركز قوات الأمن الأوكرانية والمسلحين لمدة ثماني سنوات.

وتكشف الصور مواقع المسلحين السابقة والخنادق والتحصينات التي كان يستخدمها هؤلاء المسلحون، إضافة إلى العتاد والأسلحة والمدرعات العسكرية.

المصدر: نوفوستي