مقاتلون أوكرانيون يحاولون الدخول إلى روسيا تحت ستار اللاجئين
Sputnik
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كشفت دائرة الحدود الروسية أن القوميين الأوكرانيين بمن فيهم أولئك الذين شاركوا في الأعمال القتالية في جنوب شرق أوكرانيا، يحاولون دخول روسيا تحت ستار اللاجئين.
وقال نائب رئيس إدارة حرس الحدود الروسية، التابعة لجهاز الأمن الفدرالي، الجنرال فلاديمير كوليشوف: "تحت ستار اللاجئين، تحاول العناصر اليمينية المتطرفة والقومية التسلل لبلادنا، بما في ذلك أولئك الذين شاركوا في الأعمال العدائية في جنوب شرق أوكرانيا".
وأضاف أنه في إطار عمليات تدفق الأشخاص الذين يغادرون أوكرانيا، تفطن حرس الحدود، وموظفو وكالات الأمن الإقليمي وفرق الحرس الوطني، إلى حوالي 250 مسلحا.
المصدر: نوفوستي