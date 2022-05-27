قناة 12 العبرية: أجهزة استخبارات ستصدر تحذيرا للإسرائيليين بتجنب السفر للإمارات والبحرين

ذكرت القناة 12 الاسرائيلية أن أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية ستوصي قريبا الاسرائيليين بتجنب السفر الى الإمارات والبحرين، واتخاذ احتياطات في خلال الإقامة في أذربيجان.

وأوضحت القناة أن القرار سيكون على خلفية تسريبات بوقوف إسرائيل وراء اغتيال العقيد في الحرس الثوري الإيراني صياد خدايي داخل إيران.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إسرائيل أبلغت الأمريكيين بأنها وراء الاغتيال، حيث من المقرر إصدار تحذير بسفر الإسرائيليين إلى الدول المجاورة لإيران.

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وذكرت القناة أن من بين الدول الإمارات العربية المتحدة والبحرين وأذربيجان، وأن الأمر لا يتعلق الأمر برفع مستوى التحذير من السفر، بل يتعلق بتحسين الإرشادات.

ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي قوله" لا توجد مؤشرات استخباراتية واضحة ، هناك تحذيرات لإلحاق الأذى بالإسرائيليين.. لن نرفع تحذير السفر من الناحية العملية ، ستكون التوصية في أذربيجان هي اتخاذ مزيد من الاحتياطات، ولكن في البحرين والإمارات العربية المتحدة ستكون هناك توصية بتجنب السفر غير الضروري، بسبب وجود البنية التحتية الإرهابية في تلك البلدان"، بحسب وصفه.

وأفادت الأنباء أنه في 22 مايو، أطلق مجهولون النار على سيارة خدائي قرب منزله في أحد الأزقة شرق طهران. وشارك في الهجوم شخصان يستقلان دراجة نارية.

المصدر: القناة 12 الإسرائيلية