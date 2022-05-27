 
مباشر

قناة 12 العبرية: أجهزة استخبارات ستصدر تحذيرا للإسرائيليين بتجنب السفر للإمارات والبحرين

أخبار العالم

قناة 12 العبرية: أجهزة استخبارات ستصدر تحذيرا للإسرائيليين بتجنب السفر للإمارات والبحرين
Gettyimages.ru
الجناح الاسرائيلي في معرض دبي للطيران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t43a

ذكرت القناة 12 الاسرائيلية أن أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية ستوصي قريبا الاسرائيليين بتجنب السفر الى الإمارات والبحرين، واتخاذ احتياطات في خلال الإقامة في أذربيجان.

وأوضحت القناة أن القرار سيكون على خلفية تسريبات بوقوف إسرائيل وراء اغتيال العقيد في الحرس الثوري الإيراني صياد خدايي داخل إيران.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إسرائيل أبلغت الأمريكيين بأنها وراء الاغتيال، حيث من المقرر إصدار تحذير بسفر الإسرائيليين إلى الدول المجاورة لإيران.

إقرأ المزيد
نيويورك تايمز: إسرائيل أبلغت واشنطن بأنها وراء اغتيال العقيد في الحرس الثوري الإيراني
نيويورك تايمز: إسرائيل أبلغت واشنطن بأنها وراء اغتيال العقيد في الحرس الثوري الإيراني

وذكرت القناة أن من بين الدول الإمارات العربية المتحدة والبحرين وأذربيجان، وأن الأمر لا يتعلق الأمر برفع مستوى التحذير من السفر، بل يتعلق بتحسين الإرشادات.

ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي قوله" لا توجد مؤشرات استخباراتية واضحة ، هناك تحذيرات لإلحاق الأذى بالإسرائيليين.. لن نرفع تحذير السفر من الناحية العملية ، ستكون التوصية في أذربيجان هي اتخاذ مزيد من الاحتياطات، ولكن في البحرين والإمارات العربية المتحدة ستكون هناك توصية بتجنب السفر غير الضروري، بسبب وجود البنية التحتية الإرهابية في تلك البلدان"، بحسب وصفه.

وأفادت الأنباء أنه في 22 مايو، أطلق مجهولون النار على سيارة خدائي قرب منزله في أحد الأزقة شرق طهران. وشارك في الهجوم شخصان يستقلان دراجة نارية.

المصدر: القناة 12 الإسرائيلية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا