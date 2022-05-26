لافروف: ما نعلمه عن خطة إيطاليا بشأن أوكرانيا فقط من وسائل الإعلام

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن ما تعرفه وزارة الخارجية الروسية بشأن الخطة الإيطالية حول أوكرانيا، هو من من وسائل الإعلام فقط.



جاء ذلك خلال لقاء للوزير لافروف مع قناة RT العربية، حيث تابع الوزير أن موسكو تعرف مضمون الخطة التي اقترحتها إيطاليا بشأن أوكرانيا فقط من الصحافة، ولكن إذا ما تأكدت صحة الخطة المعروضة في وسائل الإعلام، فإن مثل هذه المبادرات ليست جادة، ولا تجلب سوى الأسف على درجة استيعاب أصحابها للوضع ولتاريخ القضية.

وقال لافروف: "لقد برز السيد لويجي دي مايو بنشاط في وسائل الإعلام، معلنا عن المبادرة الإيطالية المكونة من 4 نقاط، والتي قرأنا عنها فقط. قرأنا أنها مبادرة يمكن أن تحقق السلام الذي طال انتظاره".

وأضاف: "كما فهمت من وصف وسائل الإعلام أن الأمر يتعلق بضرورة أن تصبح شبه جزيرة القرم ودونباس جزءا من أوكرانيا وتتمتع باستقلالية واسعة. حسنا، السياسيون الجادون، الذين يريدون تحقيق نتائج، ولا يمارسون الترويج لناخبيهم، لا يطرحون مثل هذه الأشياء".

المصدر: RT