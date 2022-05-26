 
مباشر

سيئول تعتزم إرسال دفعة ثالثة من المعدات العسكرية إلى كييف

أخبار العالم

سيئول تعتزم إرسال دفعة ثالثة من المعدات العسكرية إلى كييف
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t3wc

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أنها تعتزم إرسال دفعة ثالثة من المعدات العسكرية غير الفتاكة إلى أوكرانيا، لدعمها في مواجهة العملية العسكرية الروسية.

إقرأ المزيد
كوريا الجنوبية ترفض طلب أوكرانيا منحها أسلحة فتاكة
كوريا الجنوبية ترفض طلب أوكرانيا منحها أسلحة فتاكة

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع، مون هونغ-شيك، في إفادة صحفية أن الحكومة الكورية الجنوبية تعتزم إرسال الدفعة الثالثة من المعدات العسكرية غير الفتاكة إلى أوكرانيا، والتي تشمل أقنعة الغاز والعلب الخاصة بها.

وأفاد بأن الحكومة ستتشاور مع دول معنية لضمان إمكانية وصول هذه المعدات إلى أوكرانيا في وقت مبكر.

ومن المتوقع أن تصل الدفعة الثالثة من الإمدادات الكورية الجنوبية الإنسانية التي تبلغ قيمتها 1.5 مليار وون (1.18 مليون دولار)، إلى أوكرانيا خلال الشهر المقبل.

ولا تزال الحكومة الكورية الجنوبية حذرة بشأن توفير أسلحة فتاكة لأوكرانيا، قائلة إن هناك حاجة إلى مراجعة حذرة.

المصدر: "يونهاب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا