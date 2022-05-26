أسير حرب أوكراني: كانت هناك مفرزة قتل لمن يتراجع عن مواقعه

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لاستجواب أحد أسرى الحرب الأوكرانيين، قال فيه إن القادة هددوهم بأن كل من سيهرب من القتال سيواجه مفرزة ورائه ستطلق النار عليه أيضا.

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جاء ذلك في استجواب الأسير الأوكراني، دميتري تاراسيوك، الذي تم أسره يوم أمس، الأربعاء 25 مايو. وقبل ذلك كان أسير أوكراني آخر، مكسيم غورياينوف، من لواء الهجوم رقم 95 المحمول جوا التابع للقوات الأوكرانية، قد صرح في مقطع فيديو، نشرته وزارة الدفاع الروسية، بأن 450 شخصا كانوا قد رفضوا القتال ضد روسيا، واقتادهم القوميون الأوكرانيون المتطرفون من الكتيبة، ولم يُعرف أي شيء عن مصيرهم.

وتابع غورياينوف: "إن من يتخلى عن موقعه يطلق عليه الرصاص في الحال". وأشار إلى وجود مفارز من القوميين الأوكرانيين تقوم بقتل من يتراجع.

وكان الممثل الروسي الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، قد صرح في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، بأن الأسرى الأوكرانيين صرحوا بأنه كانت لديهم أوامر بإطلاق النار على المدنيين، وبعدم أسر الجنود الروس، وإنما قتلهم.

المصدر: RT