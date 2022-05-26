العثور على مدرعات "هامر" الأمريكية استخدمها المسلحون بمنطقة "آزوفستال"

عرضت وكالة "نوفوستي" صورا لسيارة مدرعة أمريكية "هامر" في المنطقة الصناعية لمصنع آزوفستال في ماريوبول استخدمها المسلحون والمرتزقة.

وبدت السيارة المدرعة (الشبه مدمرة) في ساحة مصنع أزوفستال بمدفع رشاش مثبت على سقف السيارة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، بأن "أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول قد تم تحريرها بالكامل، وأصبحت المنشآت تحت الأرض التابعة للمشروع، والتي يختبئ فيها النازيون الأوكرانيون، تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الروسية".

وأشارت إلى أن "مجموع من ألقى السلاح من النازيين التابعين لكتيبة (آزوف) الأوكرانية المتطرفة والجيش الأوكراني بلغ 2439 شخصا".

المصدر: نوفوستي