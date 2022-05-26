السفير الأوكراني في برلين يسخر من تأخر الإمدادات العسكرية (صورة)

نشر السفير الأوكراني لدى ألمانيا، أندريه ميلنيك، صورة يسخر فيها من تأخر الحكومة الألمانية في إرسال الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا.

وكتب الدبلوماسي تعليقا على صورة لأسلحة نشرها في حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "الأسلحة الألمانية الخاصة بأوكرانيا في طريقها بالفعل!". وبحسب قوله، فقد أرسل الصورة إليه أحد أعضاء الحكومة الأوكرانية عبر تطبيق "واتساب".

“Deutsche Waffen für die Ukraine bereits unterwegs” 🤦‍♂️

Gerade von einem Regierungsmitglied aus Kyjiw per whatsapp zugeschickt bekommen. Tja. Russland darf den Krieg nicht gewinnen pic.twitter.com/giDldA20tv — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) May 25, 2022

وكان المستشار الألماني، أولاف شولتس، قد أكد أن برلين سوف تنقل أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا، فضلا عن الموارد المالية اللازمة لشراء كل ما هو ضروري.

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وكان السفير أندريه ميلنيك قد أعرب، يوم أمس الأربعاء 25 مايو، في حديث إلى مجموعة "فونكه" Funke الإعلامية الألمانية، عن "خيبة أمله" لوصول 15 مدفعا مضادا للطائرات، ذاتي الدفع، من طراز "غيبارد" Gepard، في أقرب وقت ممكن من نهاية شهر يوليو، و15 مدفعا آخر فقط في نهاية شهر أغسطس. وتابع السفير: "وعلى الرغم من حقيقة أن كل يوم مهم، خاصة الآن، بينما تحرز روسيا تقدما جديدا في سياق هجومها الشامل في دونباس، وتدمر المزيد والمزيد من المدن ومناطق بأكملها. فإن تكتيك المماطلة (الألمانية) هذا يدفع للشعور بالمرارة بشكل خاص".

من جانبه أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، كما نوه المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ مزيد من الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسوف يكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي+تويتر