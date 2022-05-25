قديروف حول الاعتداء على السفير الروسي في بولندا: لن ندع ذلك يمر ببساطة

طالب رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، السلطات البولندية باعتذار رسمي للسفير الروسي في بولندا بعد الاعتداء الذي تعرض له يوم عيد النصر.

وقال قديروف على قناته في "تيليغرام": "ما الذي تحاول بولندا تحقيقه؟ بعد أوكرانيا. من الأفضل أن تعتذروا رسميا من سفيرنا. نحن لن ندع ذلك يمر ببساطة، ضعوا هذا في اعتباركم. لقد بدأتم في لعب ألعاب سيئة للغاية مع دولتنا. لا تلعبوا على أنغام الغرب وأمريكا. هذا لن يؤدي إلى الخير".

وتعرض السفير الروسي لدى بولندا سيرغي أندرييف، لاعتداء يوم عيد النصر في 9 مايو أثناء مراسم وضعه إكليلا من الزهور على قبر الجنود السوفييت في وارسو.

المصدر: RT