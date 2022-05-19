روسيا تحدد هوية معتدين على سفيرها في بولندا وتتعهد بتقديم الجناة إلى العدالة

أعلنت لجنة التحقيق الروسية عن فتحها قضية جنائية تتعلق بمهاجمة سفير روسيا لدى بولندا، الذي تم رشقه بسائل أحمر أثناء محاولته وضع إكليل من الزهور على قبر الجنود السوفييت في وارسو.

وقالت اللجنة في بيان اليوم الخميس: "فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بشأن الاعتداء على السفير الروسي لدى بولندا، وأثبت التحقيق أنه في 9 مايو/أيار 2022، هاجمت المواطنة الأوكرانية إيرينا زيمليانا وأفراد آخرون مجهولو الهوية سفير روسيا لدى بولندا".

وأوضحت اللجنة أن الجناة أتلفوا أيضا المركبات الدبلوماسية ومزقوا لوحات ترخيصها، الأمر الذي يصنف التحقيق كجريمة بموجب القانون الجنائي الروسي، وكهجوم على أشخاص محميين دوليا ومركباتهم الرسمية، والذي ارتكب بغرض تعقيد العلاقات الدولية.

ولفتت الهيئة الروسية إلى أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تلزم الدول المضيفة بحماية الموظفين الدبلوماسيين الأجانب ومنع أي هجمات ضدهم، مؤكدة أن "روسيا ستستخدم جميع الآليات القانونية والدبلوماسية الممكنة لتقديم الجناة إلى العدالة".

وأعربت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق عن احتجاجها الشديد لوارسو فيما يتعلق بالاعتداء على السفير الروسي، واستدعت السفير البولندي لدى موسكو كرزيستوف كرايفسكي، وطالبت بولندا باتخاذ الإجراءات المناسبة.

ومن جانبه، قال السفير الروسي لدى بولندا سيرغي أندرييف في 11 مايو، إن وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو وصف الهجوم بأنه حادث "مؤسف" ولم يقدم أي اعتذار، فيما زعم مسؤولون بولنديون آخرون أن "الروس أنفسهم هم المسؤولون".

المصدر: سبوتنيك