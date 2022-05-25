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جونسون: أتحمل "المسؤولية كاملة" عن حفلات دوانينغ ستريت

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جونسون: أتحمل
Globallookpress
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوري جونسون، أنه يتحمل "المسؤولية كاملة" عن حفلات داونينغ ستريت التي خرقت قواعد الإغلاق العام خلال فترة تفشي فيروس كورونا.

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وبعد صدور تقرير الموظفة سو غراي والذي يدينه في ما باتت تعرف بفضيحة "بارتي غيت"، أكد جونسون أنه يتحمل المسؤولية كاملة.

وقال: "أتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما حصل تحت أنظاري"، مشيرا إلى أن التقرير طالب القادة السياسيين والمسؤولين تحمل المسؤولية النهائية وهو حالي بالتأكيد".

ولم يظهر جونسون أي مؤشرات تدل على إمكانية استجابته للدعوات المطالبة باستقالته على خلفية القضية.

يذكر أن جونسون من بين عشرات الأشخاص في داونينغ ستريت الذين تلقوا غرامات لخرقهم قواعد كوفيد عام 2020.

وأعرب جونسون، عن أمله في أنه مع انتهاء التحقيق الآن في هذا الملف، "سنتمكن من المضي قدما" في معالجة الأولويات بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وأزمة غلاء المعيشة المتصاعدة في بريطانيا.

المصدر: أ ف ب 

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