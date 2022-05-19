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شرطة لندن تغلق تحقيقها في حفلات "داونينغ ستريت"

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شرطة لندن تغلق تحقيقها في حفلات
Globallookpress
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أعلنت شرطة لندن (سكوتلاند يارد)، اليوم الخميس، أنها أغلقت تحقيقها في انتهاك قواعد الإغلاق، خلال حفلات داونينغ ستريت، مع فرض المزيد من الغرامات.

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وأوضحت الشرطة أن التحقيق، الذي بدأ في يناير، أسفر عن تغريم 126 شخصا بسبب أحداث وقعت في ثمانية تواريخ مختلفة، خلال فترة الإغلاق الأول بسبب جائحة كورونا.

وتلقى ثمانية وعشرون شخصا ما بين غرامتين وخمس غرامات.

ودفع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بوريس، غرامة واحدة بالفعل، ولم يعرف بعد ما إذا كان قد تلقى غرامات أخرى.

وأفادت شبكة "بي بي سي"، بأن إغلاق التحقيق يمهد لنشر التقرير الكامل من قبل المسؤولة في الخدمة المدنية، سو غراي حول التجمعات المغلقة.

وفي وقت سابق، قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "اعتذاره الكامل" بعد فرض غرامة عليه على خلفية حفلات أقيمت خلال فترة الحجر الصحي، مؤكدا أنه لن يستقيل من منصبه.

وأصبح جونسون أول رئيس وزراء حالي ينال عقوبة لخرقه القانون، كما تم فرض غرامة مالية على كاري، زوجة جونسون، ووزير المالية والخزانة ريشي سوناك.

المصدر: BBC+RT

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