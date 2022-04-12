بعد فرض غرامة عليه.. جونسون يعتذر ويؤكد أنه لن يستقيل من منصبه

قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "اعتذاره الكامل" بعد فرض غرامة عليه على خلفية حفلات أقيمت خلال فترة الحجر الصحي، مؤكدا أنه لن يستقيل من منصبه.

وقال جونسون: "لقد دفعت الغرامة وأقدم اعتذارا كاملا"، ولدى سؤاله عما إذا كان سيستقيل، أكد أن "وظيفتي هي أن أواصل العمل وأن أخدم أبناء هذا البلد.. أريد أن أكون قادرا على المضي قدما في التفويض الذي لدي ومعالجة المشاكل في البلاد".

وفي معرض مناقشة كيف تم تغريمه لحضور حفل عيد ميلاده في غرفة مجلس الوزراء في داونينغ ستريت في يونيو 2020 ، قال جونسون: "لم يخطر ببالي أن هذا قد يكون انتهاكا للقواعد".

هذا وأصبح جونسون أول رئيس وزراء حالي ينال عقوبة لخرقه القانون، كما تم فرض غرامة مالية على كاري، زوجة جونسون، ووزير المالية والخزانة ريشي سوناك.

المصدر: "سكاي نيوز"