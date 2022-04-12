فرض غرامة على جونسون على خلفية الاحتفالات خلال فترة الحجر الصحي

أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم فرض غرامة على رئيس الوزراء بوريس جونسون، ووزير المالية ريشي سوناك على خلفية الاحتفالات خلال فترة الحجر الصحي.

وقال متحدث باسم داونينغ ستريت إن "رئيس الوزراء ووزير المالية تلقيا اليوم إخطارا بأن الشرطة تعتزم إصدار إخطارات جزائية محددة لهما".

وعلق زعيم حزب العمال، كير ستارمر، على القرار، قائلا: "لقد خرق بوريس جونسون وريشي سوناك القانون وكذبا مرارا وتكرارا على الجمهور البريطاني. يجب أن يستقيل كلاهما"، مضيفا: "المحافظون غير لائقين إطلاقا للحكم. بريطانيا تستحق الأفضل".

وأصدرت الشرطة أول 20 غرامة في 1 أبريل على الأشخاص الذين حضروا حفلا يوم 18 يونيو 2020 في مبنى مكتب مجلس الوزراء، وعلى آخرين حضروا حدثين في 16 أبريل 2021، في اليوم السابق لجنازة الأمير فيليب، زوج الملكة اليزابيث الثانية.

وفي يناير الماضي، فتحت شرطة العاصمة تحقيقا في 12 حدثا (من بينها احتفالات في مقر رئاسة الحكومة) قد يكون تم خلالها انتهاك قيود الحجر العام.

وفي أواخر مارس، أكدت الشرطة أن المحققين قد بدأوا في مقابلة شهود رئيسيين بشأن التفاصيل المتعلقة بالتحقيق.

المصدر: "سكاي نيوز"