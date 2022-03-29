حزب العمال البريطاني: على جونسون الرحيل إن ثبتت إدانته بانتهاك الإغلاق العام

شدد حزب العمال البريطاني على ضرورة استقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون إن أدين بخرقه قواعد الإغلاق العام في الحفلات التي أقامها بمقر رئاسة الحكومة، منتهكا قيود كورونا هو وضيوفه.

وقالت نائبة زعيم حزب العمال أنجيلا راينر، إن "جونسون ومستشاره ريشي سوناك، يجب أن يستقيلا إذا تم فرض غرامة عليهما"، معتبرة أن "جونسون قام بتضليل مجلس العموم.. كان هناك خرق للقواعد، ثم محاولة للكذب بشأن ذلك".

وأضافت: "رئيس الوزراء كان يمكن أن يقول في ذلك الوقت، حسنا، كان هناك تجمع، وكنت في هذه الحفلة ولم يكن ينبغي أن أكون هناك.. لكنه قال إنه لم تكن هناك حفلات. ثم قال لم أكن أدرك أنها كانت حفلة.. لذلك فهو لا يقول الحقيقة للجمهور البريطاني. هذا أمر خطير للغاية".

يذكر أن الشرطة تحقق في 12 حدثا منفصلا في عامي 2020 و2021 ، قيل إن جونسون حضر ستة منها. وقالت الشرطة إنها حصلت على أكثر من 300 صورة و500 صفحة من الوثائق التي تظهر "انتهاك محتمل للقواعد".

وحسب المعلومات فإنه من المتوقع أن تصدر اليوم الشرطة البريطانية، غرامات مالية على قائمة تضم 20 شخصا قد يكون جونسون من بينها.

المصدر: "الغارديان"