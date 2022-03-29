الشرطة البريطانية تفرض اليوم غرامات مالية على 20 شخصا بينهم جونسون

من المتوقع أن تصدر اليوم الشرطة البريطانية، غرامات مالية على قائمة تضم 20 شخصا قد يكون من بينهم رئيس الوزراء بوريس جونسون.

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وقال مراسلنا، إن الغرامات المالية التي سنفرض على الشخصيات البريطانية سببها الحفلات غير الشرعية التي أقيمت خلال الحجر الصحي العام الماضي في مقر رئاسة الوزراء.

وتعرضت حكومة بوريس جونسون، لانتقادات بسبب مزاعم حول عقد تجمعات خلال أشهر كانت فيها البلاد تحت الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

على الأثر، أعلنت شرطة لندن، أنها فتحت تحقيقا في حفلات داونينغ ستريت التي أثارت ضجة كبيرة في البلاد.

المصدر: RT