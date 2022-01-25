شرطة لندن تفتح تحقيقا في حفلات داونينغ ستريت

قالت شرطة لندن (سكوتلاند يارد)، اليوم الثلاثاء، إنها فتحت تحقيقا في حفلات داونينغ ستريت خلال فترة الإغلاق الأول بسبب جائحة كورونا.

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وقالت رئيسة جهاز الشرطة في لندن كرسيدا ديك، أمام مجلس لندن، إن سكوتلاند يارد تحقق الآن في "عدد من الحفلات" في داونينغ ستريت.

وطلبت الشرطة، من فريق التحقيق في مكتب مجلس الوزراء البريطاني، إرسال الأدلة التي لديها بشأن الأحداث رسميا.

وتعرضت حكومة بوريس جونسون، لانتقادات بسبب مزاعم حول عقد تجمعات خلال أشهر كانت فيها البلاد تحت الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

وقالت ديك: "أفهم تماما أن هناك قلقا عاما بشأن المزاعم التي انتشرت في وسائل الإعلام خلال الأسابيع العديدة الماضية".

وأضافت: "حقيقة أننا نحقق الآن لا تعني، بالطبع، أن إشعارات العقوبات الثابتة ستصدر بالضرورة في كل حالة ولكل شخص متورط. لن نقدم تعليقا جاريا على تحقيقاتنا الحالية".

المصدر: The guardian