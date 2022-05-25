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بلغاريا تطالب المفوضية الأوروبية بشرح إجراءات دفع ثمن الغاز الروسي

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بلغاريا تطالب المفوضية الأوروبية بشرح إجراءات دفع ثمن الغاز الروسي
Sputnik
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طالب نائب رئيس الوزراء وزير المالية البلغاري آسين فاسيليف، المفوضية الأوروبية بتوضيح إجراءات دفع ثمن الغاز الروسي.

ووفقا للتلفزيون الوطني البلغاري، شارك فاسيليف في اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية، وخلاله اتفق جميع ممثلي دول الاتحاد الأوروبي على أن العقوبات التي تم تبنيها ضد روسيا يجب أن يحترمها جميع أعضائها بالتساوي.

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في 27 أبريل، أعلنت شركة غازبروم أنها أوقفت تماما توريد الغاز إلى الشركة البلغارية Bulgargaz، بسبب عدم الدفع بالروبل في الوقت المحدد.

وشدد فاسيليف، على أنه إما أن تخدم غازبروم، الدول المختلفة بطرق مختلفة، أو أن شركات بعض دول الاتحاد الأوروبي تنتهك العقوبات.

ولفت الانتباه إلى أن غازبروم أوقفت توريد الغاز إلى بلغاريا وبولندا وفنلندا، التي رفضت دفع ثمن الغاز بالروبل، وهي تستمر في الضخ إلى الدول الأوروبية الأخرى التي فتحت حسابات بالروبل لتسديد قيمة الغاز.  

 

المصدر: تاس

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