فيديو متداول يفترض أنه لمطلق النار في مدرسة تكساس

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدته عدة ثوان يعتقد أنه يظهر دخول سلفادور راموس (18 عاما) من سكان بلدة أوفالدي في تكساس، مبنى مدرسة ابتدائية محلية قبل إطلاق النار داخلها.

وحسب آخر المعلومات، فإن راموس، قتل 18 طفلا ومعلمة، قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.

وتشير إحدى الروايات إلى أن المهاجم اقتحم المدرسة مسلحا بمسدس، إضافة إلى بندقية آلية على ما يعتقد، وقبل ذلك تعرض لحادث مرور، وهو يحاول الفرار من موقع مقتل جدته.

ولم تكشف السلطات حتى الآن عن أعمار وأسماء الضحايا وعددهم النهائي، مشيرة إلى ضرورة إخطار الأسر أولا. وعادة ما تتراوح أعمار تلاميذ المدارس الابتدائية الأمريكية بين 5 و 11 عاما.

المصدر: "نوفوستي"