فوتشيتش: صربيا تخطط لمقايضة الأسمدة من إيران مقابل القمح والذرة

أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أن بلاده تخطط للتجارة مع إيران على أساس المقايضة باستلام الأسمدة منها مقابل القمح والذرة.

وقال فوتشيتش: "هل تعرفون كم مرة سمعنا قصصا عن أسعار الأسمدة؟.. الآن سنعمل مع إيران على أساس المقايضة. نقدم لهم القمح، وجزءا من الذرة، وهم سيقدمون لنا الأسمدة، من أجل توفير أسمدة رخيصة للمنتجين الزراعيين"؟

كما أعرب عن قلقه من أن أوروبا والعالم بأسره ستواجه في المستقبل نقصا في القمح والزيوت النباتية بسبب الاحتباس الحراري وضعف المحاصيل.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق، إلى إتاحة الوصول الكامل إلى الأسواق العالمية للأغذية والأسمدة الروسية.

المصدر: نوفوستي