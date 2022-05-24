مسؤول روسي: "إف بي آي" سحق منظمة الجالية الروسية في الولايات المتحدة

قال رئيس مؤسسة "روس سوترودنيتشستفو" الروسية، يفغيني بريماكوف، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي سحق منظمة أبناء الجالية الروسية في الولايات المتحدة.

وقال رئيس المؤسسة المعنية بالتعاون الدولي في حوار مع إذاعة "كومسومولسكايا برافدا" إن ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي اقتحموا المنازل ليلا، ووضعوا الناس على الأرض ووجههم لأسفل، وقيدوا أيديهم بأصفاد بلاستيكية، واستجوبوا عن سبب تواصلهم مع السفارة الروسية، وما إذا كانوا يتلقون نقودا ولمن ينقلون المعلومات.

وأشار بريماكوف إلى أن اتحاد المواطنين من أصول روسية في الولايات المتحدة لا يعمل الآن، والأشخاص الذين تمكنوا من المغادر، غادروا إلى روسيا، موضحا أن هؤلاء المواطنين لم يكونوا عملاء قط.

وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يوجه للدبلوماسيين الروس دعوات لخيانة وطنهم. قال أنتونوف: "يرسلون إلينا رسائل: "يجب أن تخونوا وطنكم". وقد ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يؤكد حملة إرسال الرسائل.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا