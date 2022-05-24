الدفاع الروسية: خروج 5 سفن أجنبية من ميناء ماريوبول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خروج 5 سفن أجنبية من ميناء ماريوبول، الذي كان من المستحيل أن تغادره سابقا بسبب الألغام وخطر القصف.

وقال رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، إن "خطر الألغام في مياه ميناء ماريوبول تمت إزالته بفضل الإجراءات التي نفذتها قوات الأسطول الحربي الروسي"، مضيفا أن الأعمال جارية لإعادة بناء البنية التحتية في الميناء.

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وأشار إلى أن هناك 70 سفينة من 16 دولة لا تزال عالقة في 6 موانئ أوكرانية.

وفي وقت سابق كانت وزارة الدفاع الروسية تتحدث عن 75 سفينة أجنبية عالقة في الموانئ الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء إتمام إزالة الألغام من ميناء ماريوبول.

المصدر: نوفوستي