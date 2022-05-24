الدفاع الروسية تعلن عن فتح ممر بحري آمن لخروج السفن الأجنبية من ميناء ماريوبول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستفتح ممرا إنسانيا باتجاه البحر الأسود من الساعة الثامنة صباحا بتوقيت موسكو يوم 25 مايو الجاري لخروج السفن الأجنبية بأمان من ميناء ماريوبول.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، يوم الثلاثاء: "من أجل الخروج الآمن للسفن الأجنبية من ميناء ماريوبول، من الساعة 08:00 بتوقيت موسكو يوم 25 مايو، يتم تنظيم ممر إنساني بطول 115 ميلا وعرض ميلين في اتجاه البحر الأسود".

وأشار ميزينتسيف إلى أنه "نتيجة لمجموعة الإجراءات التي اتخذتها البحرية الروسية، تم القضاء على خطر الألغام في المنطقة المائية لميناء ماريوبول، ويجري اتخاذ تدابير لإعادة البنية التحتية للميناء".

وقال ميزينتسيف: "في ستة موانئ (خيرسون ونيكولاييف وتشرنومورسك وأوتشاكوف وأوديسا ويوجني)، لا تزال 70 سفينة أجنبية من 16 دولة محتجزة. ولا يسمح خطر القصف وخطر الألغام الكبير الذي تسبب فيه المسؤولون في كييف للسفن بالخروج بحرية إلى عرض البحر".

وأشار إلى أن القوات المسلحة الروسية تفتح يوميا ممرا بحريا إنسانيا باتجاه الجنوب الغربي من المياه الإقليمية لأوكرانيا. ووفقا للمسؤول الروسي، تواصل سلطات كييف التهرب بكل طريقة ممكنة من التفاعل مع ممثلي الدول الأجنبية والشركات المالكة للسفن في حل مشكلة ضمان الخروج الآمن للسفن المحتجزة.

المصدر: تاس