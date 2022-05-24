حبس رئيس مولدوفا السابق على ذمة التحقيق في تهم فساد والخيانة العظمى

أكدت القائمة بأعمال رئيس مكتب المدعي العام لمحاربة الفساد في مولدوفا يلينا كازاكوفا حبس رئيس الدولة السابق إيغور دودون لمدة 72 ساعة على ذمة التحقيقات في تهم الفساد والخيانة العظمى.

وقالت كازاكوفا خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الثلاثاء، إن مركز محاربة الفساد وجهاز الأمن أجريا 10 عمليات تفتيش متعلة بقضايا فساد وتمويل غير شرعي لحزب سياسي والخيانة العظمى.

وأكدت توقيف شخصين، أحدهما الرئيس السابق إيغور دودون.

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وأشارت إلى أن التحقيقات متعلقة بجرائم محتملة خلال الفترة بين 2014 و2022، وأن المفتشين عثروا على كمية من القطع الفاخرة ومختلف الوثائق التي ستجري دراستها في إطار التحقيقات.

يذكر أن التحقيقات في قضايا الفساد مع الرئيس السابق بدأت في أعقاب نشر برلماني سابق لمقاطع فيديو للقاء دودون مع أحد أكبر الأثرياء في البلاد، رجل الأعمال والشخصية السياسية البارزة فلاديمير بلاخوتنيوك ونائبه في قيادة الحزب الديمقراطي سيرغي يارالوف.

ويعتقد أن رجل الأعمال قد يكون سلم الرئيس السابق مبلغا ماليا كبيرا خلال هذا اللقاء الذي تم في 2019.

وفي يونيو 2020 أعلن مكتب المدعي العام لمحاربة الفساد عدم عثوره على أي دليل على جريمة، وأيدت محكمة كيشيناو قراره، لكن هيئة الاستئناف القضائية ألغت هذا القرار في وقت لاحق.

المصدر: نوفوستي