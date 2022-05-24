على خلفية صور لجونسون.. رئيس بلدية لندن يطالب الشرطة بتوضيح عاجل

طلب رئيس بلدية لندن صادق خان من الشرطة توضيحا بعد ظهور صور لرئيس الوزراء بوريس جونسون وهو يتناول الكحول في احتفال أثناء الإغلاق العام، لم يتم تغريمه بسببها.

وقال خان، الذي يشرف على حفظ الأمن في العاصمة البريطانية، لشبكة "سكاي نيوز"، إن الصور التي التقطت في داونينغ ستريت في نوفمبر 2020 تظهر رئيس الوزراء "متلبسا بالجرم المشهود وهو يخالف القواعد"، مشيرا إلى أنه "من الواضح أنه كانت هناك حفلة.. كان يرفع كأسه، وكانت هناك زجاجات نبيذ فارغة".

وأضاف: "أعتقد أن على الشرطة أن تشرح كيف توصلوا إلى استنتاجاتهم، وهذا هو الشيء الصحيح الذي يجب عليهم القيام به"، مطالبا الشرطة بـ"توضيح عاجل".

إلا أن وزير النقل غرانت شابس، أكد للشبكة البريطانية أن جونسون "لم يكن يحتفل" في الصور التي نشرتها قناة itv.

وكانت الشرطة أصدرت غرامات على الحدث نتيجة لتحقيقاتها في خرق الإغلاق العام في داونينغ ستريت ووايتهول. وتلقى رئيس الوزراء إخطارا بغرامة محددة فيما يتعلق بتجمع منفصل في عيد ميلاده في يونيو 2020، ولكن في ختام تحقيق الشرطة الأسبوع الماضي، تم الكشف عن أنه لم يتم تغريمه بسبب أي حفلات أخرى.