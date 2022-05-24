سلطات دونيتسك: مدينة سفيتلودارسك تحت سيطرتنا (خارطة+صور)

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أكد مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية اليوم الثلاثاء أن مدينة سفيتلودارسك وقعت تحت السيطرة العملياتية لقوات الجمهورية.

أفاد بذلك مقر الدفاع الإقليمي عبر قناته في "تلغرام"، مضيفا أن "عملية تطهير المدينة من العناصر المعادية مستمرة".

وفي وقت سابق اليوم أفادت وسائل إعلام بأن القوات الروسية وقوات دونيتسك فرضت سيطرتها الكاملة على سفيتلودارسك الواقعة في شمال غرب الجمهورية.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لإنزال العلم الأوكراني ورفع العلم الروسي فوق فوق مبان في الشوارع الرئيسية لسفيتلودارسك.

يذكر أن سفيتلودارسك تقع فيها محطة "أوغليغورسكايا" إحدى أكبر المحطات الحرارية في أوروبا.

المصدر: RT