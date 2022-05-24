الأمن الروسي: تصفية قناة لتمويل الإرهابيين في مدينة خاباروفسك الروسية

أفاد المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفدرالي الروسي بإقليم خاباروفسك بتصفية قناة تمويل لمنظمة "حياة تحرير الشام" الإرهابية الدولية في مدينة خاباروفسك.

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وقال المكتب إن 5 مواطنين من إحدى دول آسيا الوسطى كانوا يعيشون في مدينة خاباروفسك، وكان سن أكبرهم يبلغ 29 عاما وأصغرهم - 20 عاما. وأشار إلى أن أحدهم وهو الرجل البالغ من العمر 26 عاما قام بتمويل الإرهابيين طواعيا بينما علم الباقون بذلك لكنهم لم يخبروا هيئات الأمن به.

وأضاف المكتب أنه تم فتح قضايا جنائية بتهمة المساعدة في النشاط الإهاربي وعدم إبلاغ السلطات.

وتابع البيان: "أكدت المحكمة المركزية في خاباروفسك ذنب الرجال الأربعة وحكمت عليهم بغرامات مالية. كما أصدرت المحكمة العسكرية الأولى بالمنطقة الشرقية بالسجن 8 سنوات بحق المتهم الرئيسي، منها عامان في السجن، والباقي في سجن النظام الصارم.

المصدر: نوفوستي