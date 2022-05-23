كولومبيا ترسل خبراء عسكريين لتدريب الأوكرانيين على إبطال الألغام

أعلن وزير الدفاع الكولومبي، دييغو مولانو، أن كولومبيا سترسل فريقا من الخبراء إلى أوروبا لتدريب العسكريين الأوكرانيين على إبطال مفعول الألغام.

وكتب مولانو على "تويتر"، يوم الاثنين، أن "11 مهندسا عسكريا من الجيش الكولومبي سيقومون بتدريب العسكريين الأوكرانيين على إبطال الألغام".

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وأضاف أنه سيتم نشر الخبراء الكولومبيين في إحدى الدول المجاورة لأوكرانيا من أعضاء حلف الناتو.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إدراج كولومبيا على قائمة "الحلفاء الأساسيين" للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو.

المصدر: تاس