مجلة "تايم" تختار بوتين وشي وزيلينسكي في قائمة القادة الأكثر نفوذا

أدرجت مجلة "تايم" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي في تصنيفها لأكثر الأشخاص نفوذا في فئة "القادة" الذي نشرته يوم الاثنين.

ومن اللافت أن الملاحظة حول زيلينسكي كتبها الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حين طلبت الصحيفة من المعارض الروسي أليكسي نافالني، كتابة الملاحظة عن بوتين.

ومن الروس، تضمنت القائمة أيضا دميتري موراتوف الحائز على جائزة نوبل (كتب الملاحظة عنه المحامي الأمريكي ويليام براودر)، ومن الأوكرانيين - رئيسة تحرير موقع "برافدا الأوكرانية" سيفغيل موساييفا (كتبت الملاحظة عنها الصحفية البريطانية آمي فيريس روثمان، التي عملت لسنوات عديدة في موسكو لصالح العديد من الطبعات الغربية، بما في ذلك تايم).

ويضم التصنيف أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

المصدر: تاس