الخارجية الفرنسية توضح مبادرة ماكرون بشأن مشاركة أوكرانيا في "المجتمع السياسي الأوروبي"

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن بعض تفاصيل مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن "المجتمع السياسي الأوروبي" بمشاركة أوكرانيا وعدد من الدول الأخرى.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أن "فكرة تأسيس "المجتمع السياسي الأوروبي" التي تقدم بها رئيس الجمهورية لا تعتبر بديلا عن عضوية الاتحاد الأوروبي".

وتابع: "بالعكس، هذا المجتمع يفترض أن يعزز العلاقات مع دول الجوار المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بأسرع ما يمكن، وكذلك تعزيز دعمنا لتلك الدول في مختلف المجالات قبل انضمامها للاتحاد الأوروبي".

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وكان وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا قد انتقد مبادرة ماكرون، مشيرا إلى أن بلاده لا تحتاج إلى "بدائل صفة المرشح" لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وأعلن ماكرون في وقت سابق أن أوكرانيا قد تحصل على صفة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي بشكل سريع، لكن انضمامها إلى الاتحاد قد يستغرق سنوات. واقترح تأسيس منظمة أوروبية جديدة.

المصدر: تاس