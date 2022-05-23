أردوغان يعلن إلغاء عقد اجتماع المجلس الاستراتيجي مع اليونان

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إلغاء عقد اجتماع المجلس الاستراتيجي مع اليونان.

وقال أردوغان: "لا أقبل بلقاء رئيس الوزراء اليوناني (كيرياكوس ميتسوتاكيس) إطلاقا ولم يعد هناك أحد اسمه ميتسوتاكيس بالنسبة لي"، مضيفا: "أعتقد أن الولايات المتحدة لن تنظر إلى ما يقوله ميتسوتاكيس عندما تعطي قراراها بشأن تزويدنا بمقاتلات إف-16".

يذكر أن مشاكل عديدة تشوب العلاقات بين تركيا واليونان، أبرزها خلافات حول بعض الجزر في بحر إيجة، والقضية القبرصية التي لم يتم التوصل إلى حل لها منذ أوائل الستينيات.

المصدر: "الأناضول"