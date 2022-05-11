رئيسة اليونان تعلن عن رغبة بلادها في الحوار مع تركيا

أعربت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولا، عن رغبة بلادها في الحوار مع تركيا، مشيرة إلى علاقات الجوار التي تربط البلدين.

وأشارت ساكيلاروبولا في مقابلة مع قناة "ERT" اليونانية الرسمية، إلى "أننا أمضينا مع تركيا فترات طويلة، كان فيها السلام والهدوء سائدين، الجيران يحتاجون إلى بعضهم، ومررنا أيضًا بأوقات عصيبة".

وأعربت عن اعتقادها بأن "اليونان تبلي بلاءً حسناً بإعلان رغبتها في الحوار مع تركيا"، مشددة على ضرورة تفعيل الحوار مع جيران أثينا.

يذكر أن مشاكل عديدة تشوب العلاقات بين تركيا واليونان، أبرزها خلافات حول بعض الجزر في بحر إيجة، والقضية القبرصية التي لم يتم التوصل إلى حل لها منذ أوائل الستينيات.

المصدر: "الأناضول"