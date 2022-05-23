ألمانيا تمنع توريد 100 عربة عسكرية مدرعة إلى أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن برلين منعت إرسال شحنة أسلحة ضخمة إلى نظام كييف، حيث رفضت السلطات في البلاد هذا الطلب.

وبحسب صحيفة "Bild"، فقد قدمت شركة الدفاع "راينميتال" طلبا إلى مجلس الأمن الفيدرالي الألماني لتنسيق توريد مئات المركبات المدرعة إلى أوكرانيا، لكن السلطات الألمانية رفضت الموافقة على هذا الطلب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطلب قد تم تقديمه في مارس الماضي، بعد لقاءات واجتماعات تمت بين قيادات من برلين وكييف.

هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ويواصل الجيش الروسي تدمير مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتصعيد الضغط على قوات حكومة كييف في دونباس بهدف تحرير المنطقة كاملة.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

المصدر: صحيفة "Bild" الألمانية