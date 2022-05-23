الجيش الروسي يعلن تدمير أسلحة ومعدات تابعة لوحدة أوكرانية أثناء نقلها إلى دونباس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت في شمال غرب أوكرانيا شحنة من الأسلحة والمعدات العسكرية تابعة لوحدة أوكرانية كانت في طريقها إلى دونباس.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صباحية إن صواريخ بعيدة المدى عالية الدقة أطلقت من البحر، دمرت في منطقة إحدى محطات القطار في مقاطعة جيتومير، الأسلحة والمعدات العسكرية التابعة للواء الهجوم الجبلي العاشر للجيش الأوكراني والتي كانت تنقل من مدينة إيفانو-فرانكوفسك (غرب) إلى دونباس.

وتابع كوناشينوف أنه خلال يوم أصابت صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو أربعة مواقع قيادة، ومركز اتصالات لمجموعة العمليات التكتيكية "الشمال" في منطقة بلدة بخموت في جمهورية دونيتسك الشعبية، 48 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية، منظومة صواريخ مضادة للطائرات Osa-AKM، إضافة إلى ستة مستودعات للذخيرة في جمهورية لوغانسك.

وذكر المتحدث أن الطيران الروسي استهدف 39 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، ودمر مستودعا للذخيرة في منطقة كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية، مضيفا أنه نتيجة الغارات الجوية تم القضاء على أكثر من 230 فردا من الفصائل القومية الأوكرانية وتعطيل 33 قطعة من المعدات العسكرية.

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وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية خلال اليوم الماضي ثلاث طائرات أوكرانية من طراز Su-25 في مقاطعتي خيرسون (جنوب) وخاركوف (شمال شرق).

كما تم إسقاط 13 طائرة مسيرة أوكرانية، بينها واحدة من طراز Bayraktar TB-2 في خاركوف، واعتراض صاروخين باليستيين أوكرانيين من طراز Tochka-U في خيرسون، وثماني قذائف لراجمات صواريخ "سميرتش" في خاركوف.

وأصابت القوات الصاروخية والمدفعية 73 موقع قيادة، و578 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية المعادية، بالإضافة إلى 37 وحدة مدفعية وهاون في مواقع إطلاق النار، فيما تم تدمير 13 دبابة وعربة مشاة قتالية و5 راجمات صواريخ "غراد" وثلاثة مستودعات للذخيرة.

وفي المجموع، دمرت القوات الروسية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 177 طائرة أوكرانية، و125 مروحية، و990 طائرة بدون طيار، و319 منظومة صوايخ مضادة للطائرات، و3226 دبابة ومدرعة أخرى، و421 راجمة صواريخ، و1643 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، إضافة إلى 3106 مركبات عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية