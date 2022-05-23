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الصين ردا على بايدن: على واشنطن توخي الحذر في تصريحاتها بشأن تايوان

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الصين ردا على بايدن: على واشنطن توخي الحذر في تصريحاتها بشأن تايوان
Legion-Media Michael Ho Wai Lee / SOPA Images
صورة تعبيرية
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أعلنت السلطات الصينية عن احتجاجها بشدة على الولايات المتحدة بعد إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، استعداد واشنطن للدفاع عن تايوان "عسكريا" إذا لزم الأمر.

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جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الاثنين. حيث قال إن على الولايات المتحدة الأمريكية "توخي الحذر فيما يخص تعليقاتها بشأن تايوان"، وقال كذلك إن الصين "تعرب عن استيائها واحتجاجها الشديدين على بيان الجانب الأمريكي" مشيرا إلى أن "تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد صرح في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في طوكيو، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستتدخل عسكريا إذا ما غزت الصين تايوان، فيما يعتبر أحد أقوى التصريحات وأكثرها صراحة لدعم تايوان منذ عقود.

المصدر: لينتا رو

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