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بايدن يوجه رسالة صارمة للصين ويهدد بالتدخل "دفاعا عن تايوان"

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بايدن يوجه رسالة صارمة للصين ويهدد بالتدخل
Globallookpress POOL/Keystone Press Agency
الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يستعرضان حرس الشرف خلال الترحيب بالرئيس الأمريكي في طوكيو (23.05.2022)
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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن استعداد واشنطن للمشاركة العسكرية في الدفاع عن تايوان "في حالة حدوث غزو".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في طوكيو، حينما أجاب الرئيس الأمريكي عن سؤال صحفي بشأن الالتزامات التي أخذتها الولايات المتحدة الأمريكية على عاتقها.

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وأضاف بايدن: "نظل ملتزمين بالحفاظ على السلام والأمن في مضيق تايوان، ونعتزم ضمان عدم تغيير الوضع الراهن من جانب واحد".

وكان رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، يانغ غيتشي، قد صرح، خلال محادثة هاتفية مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جيك ساليفان، بأن واشنطن قد أطلقت عددا من التصريحات وقامت بعدد من الأفعال غير الصائبة من "التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد"، وحث الولايات المتحدة على "الوفاء بالالتزامات وعلى رأسها الالتزام بمبدأ الصين الموحدة".

المصدر: نوفوستي

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