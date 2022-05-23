وفد أمريكي يجول الحديقة الخلفية لروسيا

قالت الخارجية الأمريكية إن وفدا مشتركا من مختلف الهيئات الحكومية الأمريكية سيزور قرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان وكازاخستان في الفترة من 23 إلى 27 مايو لتعزيز العلاقات مع المنطقة.

ويرأس الوفد الأمريكي، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا دونالد لو، ويضم في صفوفه كبير مدراء مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون روسيا وآسيا الوسطى إريك جرين، وكبار المسؤولين من وزارة الدفاع ووكالة التنمية الدولية (USAID).

سيلتقي الأميركيون، بممثلي السلطات الرسمية والمجتمع المدني، ودوائر الأعمال في الدول الأربع.

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ويشمل جدول أعمال المحادثات، التعاون الاقتصادي والتفاعل في مجال الأمن، ودعم "القيم المشتركة"، والثقافة المحلية، وحقوق المرأة، ومناقشة الأمن الغذائي، ومساعدة اللاجئين من أفغانستان.

وخلال الجولة، ستشهد طاجيكستان، انعقاد المشاورات الثنائية السنوية. وفي كازاخستان، من المقرر مناقشة أجندة الإصلاحات التي يتم إعدادها من قبل السلطات في هذه الدولة.

المصدر: نوفوستي