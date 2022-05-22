جونسون يتعهد بمساعدة زيلينسكي في إيجاد طريقة لتصدير الحبوب الأوكرانية

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن المملكة المتحدة ستسعى إلى ضمان أن تكون لدى أوكرانيا إمكانية تصدير الحبوب وغيرها من المنتجات الغذائية الموجودة في البلاد.

وجاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء عقب محادثة أجراها يوم الأحد مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي: "تعهد رئيس الوزراء بمضاعفة الجهود الرامية إلى تزويد سكان أوكرانيا بالمساعدات الغذائية والإنسانية التي يحتاجون إليها، فضلا عن ضمان إتاحة الفرصة للدولة للتصدير إلى دول أخرى في العالم".

وشدد جونسون أيضا على ضرورة قيام جميع أعضاء المجتمع الدولي "بمساعدة أوكرانيا في نضالها من أجل الحرية، الآن وعلى المدى الطويل".

المصدر: تاس