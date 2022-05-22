صحيفة: على الولايات المتحدة إقناع تركيا بفتح البحر الأسود أمام سفن الناتو

أعرب الصحفي الأمريكي سيث كروبسي عن قناعته بأنه يجب على الولايات المتحدة إقناع تركيا بفتح البحر الأسود أمام سفن الناتو من أجل تقوية الحلف.

ومنعت أنقرة، وفقا لاتفاقية مونترو، الوصول إلى مضيق البوسفور والدردنيل، بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وفي عموده بصحيفة "The Hill"، أوصى كروبسي الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتحرك بسرعة: والاعتراف بمصالح الزعيم التركي رجب طيب أردوغان وكيفية "ارضائه". وللوصول إلى حل وسط، اقترح كروبسي أن تبيع واشنطن أنقرة التكنولوجيا العسكرية الغربية التي تحتاجها. ويتوقع الصحفي أن هذا سيعزز الناتو ويقنع تركيا برفع الفيتو عن انضمام فنلندا والسويد إليه.

وقال الصحفي: "لا تحتاج الولايات المتحدة فقط إلى رشوة الدولة في آسيا الصغرى (تركيا)، ولكن أيضا مطالبتها بدخول البحر الأسود في المقابل. ستكون هذه خطوة نحو التصعيد وتقويض الدور الدبلوماسي لأردوغان في العلاقات الروسية الأوكرانية، ولكن بفضل هذا القرار، سوف تحصل الكتلة على ميزة إستراتيجية ضخمة".

وأعربت السويد وفنلندا عن رغبتهما بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي على خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لكن أنقرة منعت عملية النظر في الطلب. وقال أردوغان إنه استخدم حق النقض (الفيتو) بسبب موقف ستوكهولم وهلسنكي بشأن حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا. وبحسب وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، فإن تسوية الخلافات قد تستغرق عدة أسابيع.

المصدر: نوفوستي