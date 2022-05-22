شولتس: ألمانيا تجري مفاوضات "مكثفة" مع السنغال بشأن الغاز

أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن برلين تجري مفاوضات "مكثفة" مع دكار للمشاركة في مشاريع لتطوير موارد الغاز في السنغال.

وقال شولتس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس السنغالي ماكي سال إن ألمانيا تشارك في مشاريع للطاقة المتجددة أو تخزين طاقة في السنغال وقد بدأت المحادثات بشأن الغاز.

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وأشار إلى أنها ستتواصل "بشكل مكثف" على مستوى الخبراء "لأنه من المنطقي" و"من مصلحتنا المشتركة إحراز تقدم".

ومن جانبه قال الرئيس السنغالي: "نحن مستعدون في كل الأحوال للعمل على إمداد السوق الأوروبية بالغاز الطبيعي المسال".

وأضاف: "لقد طلبت من المستشار الألماني مرافقتنا لتطوير موارد الغاز هذه، لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وإرساله من إفريقيا إلى أوروبا وكذلك من أجل تحويل الغاز إلى طاقة".

وتوقع سال أن يبدأ الإنتاج في ديسمبر 2023 بمعدل 2,5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا في البداية و10 ملايين في العام 2030.

المصدر: ا ف ب