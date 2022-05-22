RT تنقل مشاهد من الممر الذي خرج منه النازيون الأوكرنيون بعد استسلامهم في "آزوفستال"

نقل مراسل RT مكسيم الطوري الصورة من الممر الذي خرج منه المسلحون والجيش الأوكراني من مصنع "آزوفستال" في ماريوبول.

وأشار مراسلنا إلى أن فرق الهندسة العسكرية التابعة للجيش الروسي تقوم بتمشيط أراضي المصنع والجسر الذي يؤدي إلى "آزوفستال".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، بأن "أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول قد تم تحريرها بالكامل، وأصبحت المنشآت تحت الأرض التابعة للمشروع، والتي يختبئ فيها النازيون الأوكرانيون، تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الروسية".

وأشارت إلى أن "مجموع من ألقى السلاح من النازيين التابعين لكتيبة (آزوف) الأوكرانية المتطرفة والجيش الأوكراني بلغ 2439 شخصا".

المصدر:RT